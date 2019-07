CorSport - Manolas è tornato in Grecia, visite mediche prima della partenza per Dimaro: due ipotesi sulla data

Dopo aver firmato il contratto col Napoli, Kostas Manolas è tornato in Grecia per godersi le vacanze a Naxos. L'idea, secondo il Corriere dello Sport, è che il difensore greco difficilmente ripartirà di nuovo. Le visite mediche, dunque, slitteranno a ridosso della sua partenza per il ritiro di Dimaro, previsto tra il 12 e il 13 luglio. Le svolgerà a Roma o direttamente a Napoli, novità nei prossimi giorni. Intanto, una cosa è certa: Manolas si gode le vacanze, poi tra una decina di giorni sarà tempo di tuffarsi nella nuova avventura azzurra al fianco di Koulibaly.