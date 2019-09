CorSport - Milik al debutto col Lecce: due ipotesi per il compagno di reparto

L'edizione odierna del Corriere dello Sport anticipa le scelte di formazione di Ancelotti in vista della sfida contro il Lecce. Sette cambi rispetto al Liverpool, squadra rivoluzionata con diversi esordi, come quello di Ospina a porta, Malcuit in difesa e Milik in attacco. Al suo fianco Lozano, che ha saltato l'ultima mezz'ora col Liverpool, ma non è da escludere neppure Llorente per un attacco "pesante" ma anche inedito. Decisiva la giornata di oggi per chiarire ulteriormente le idee di Ancelotti.