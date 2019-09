CorSport - Milik può saltare anche la Samp: difficile il recupero per la ripresa del campionato

Il Napoli, salvo sorprese, dovrà rinunciare a Milik anche per la gara di sabato 14 settembre contro la Sampdoria. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il centravanti è in Polonia, tornerà venerdì in sede, al momento sta seguendo una tabella personalizzata per smaltire il problema rimediato in America nelle due sfide col Barcellona e, dunque, difficilmente recupererà per la prossima di campionato.