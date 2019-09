CorSport - Milik sta recuperando, ma senza rischiare: i problemi muscolari invitano alla prudenza

Come sta Milik? Quanto tornerà in campo? L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il polacco ha dovuto fronteggiare dolorini vari muscolari che, in queste fasi della stagione, inquietano parecchio e invitano alla più assoluta prudenza. Milik sta recuperando e l'obiettivo è la Champions, ma senza rischiare. Dunque, quasi certo il forfait per sabato contro la Sampdoria. M Arek 'vede' i Reds e spera di esserci.