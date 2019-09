CorSport sul mercato: "James e Icardi sarebbero stati acquisti ideali, Llorente non è la stessa cosa..."

Nel focus mercato, il giornalista del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi, parla così del mercato del Napoli che si è appena concluso: "Il Napoli non è stato rinforzato come si augurava chi lo voleva più vicino alla Juve: Lozano ha fantasia, ma James e Icardi sarebbero stati gli acquisti ideali per accorciare sui campioni d'Italia. Llorente non è la stessa cosa" la sua considerazione.