CorSport - Verso Salisburgo-Napoli: Di Lorenzo a sinistra, doppio ballottaggio in avanti

L'edizione odierna del Corriere dello Sport anticipa quelle che saranno le scelte di formazione di Ancelotti in vista della sfida contro il Salisburgo. Confermato il 4-4-2, c'è Malcuit a destra con Di Lorenzo a sinistra come col Verona. A centrocampo ballottaggio a sinistra tra Zielinski e Fabian, in attacco quello tra Lozano e Milik per una maglia da titolare al fianco di Mertens, che rientrerà dal 1' dopo la panchina col Verona in campionato sabato.