CorSport - Zielinski, fumata azzurra in vista: si vede una luce per il rinnovo fino al 2024

Il Napoli vuole blindare Piotr Zielinski. Il talento polacco ha il contratto in scadenza nel 2021 ma la società non vuole perderlo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che "c'è una fumata azzurra in vista" ne senso che ora si vede una luce e il polacco potrebbe firmare fino al 2024. La trattativa va avanti da un po' di tempo, il quotidiano la definisce "laboriosa, con stop and go", ma a breve potrebbe esserci la definitiva soluzione. Positiva, ovviamente.