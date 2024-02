Così ha vissuto ADL la giornata dell'addio di Mazzarri: sostenuto da tre fedelissimi

Il quotidiano 'Il Mattino' oggi in edicola racconta ulteriori retroscena relativi alla giornata trascorsa ieri dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis

Il quotidiano 'Il Mattino' oggi in edicola racconta ulteriori retroscena relativi alla giornata trascorsa ieri dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. A due giorni dal match contro il Barcellona, il numero uno della società partenopea ha deciso di ingaggiare il terzo allenatore esonerando Walter Mazzarri e annunciando Francesco Calzona che resta anche commissario tecnico della Slovacchia.

Ma la giornata di ieri può raccontare anche quelli che oggi sono gli equilibri nella società partenopea. De Laurentiis ha infatti trascorso tutta la giornata all'Hotel Britannique e con lui c'erano il figlio Edoardo De Laurentiis, vice-presidente, Sinicropi (ovvero il compagno della figlia Valentina) e il solito uomo dei conti, Chiavelli. Il cerchio magico che dà la misura della crisi in atto nel Napoli di De Laurentiis.

Erano invece a Castel Volturno per provare a tenere alto il morale Maurizio Micheli e Mauro Meluso, rispettivamente capo-scout e direttore sportivo. Hanno assistito all'ultimo allenamento di Walter Mazzarri e seguito solo a distanza l'evolversi della situazione.

In serata è arrivato poi il comunicato del cambio di allenatore: "Ringrazio Walter Mazzarri, amico della famiglia De Laurentiis e del Napoli, per aver sostenuto la squadra in un momento complesso. Resterà nel cuore dei napoletani e della nostra famiglia. Bentornato a Francesco Calzona, che ha già lavorato con noi sia con Sarri che con Spalletti".