Costruzione dal basso e nuova linea difensiva: così Gattuso sta modificando il Napoli

Da Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso, non cambia soltanto il modulo in casa Napoli (dal 4-4-2 al 4-3-3), ma la filosofia di gioco. Ed è su questo che sta lavorando il tecnico calabrese, come riferisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Gattuso conferma il 4-3-3 e vuole una squadra più corta, compatta per soffrire meno le ripartenze degli avversari. Martedì dopo l’analisi video Gattuso ha lavorato soprattutto sui movimenti della linea difensiva, ieri, invece il focus si è indirizzato sull’uscita palla, sulla prima costruzione della manovra".