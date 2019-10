Crisi Milan, Gazzetta: "Senza Champions il brand non tira, -30mln l'anno da sponsor"

Tra le pieghe del bilancio 2018-19 del Milan, che verrà approvato dall’assemblea dei soci del 28 e che registra la perdita-record di 146 milioni, c’è un dato che impressiona più di tutti, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport analizzando i conti dei rossoneri: "56,8mln di ricavi commerciali, 6 in meno della stagione precedente. Un crollo, se si allarga l’arco temporale: dal 2015-16 sono stati bruciati una trentina di milioni tra sponsorizzazioni, pubblicità e merchandising, che in quell’esercizio avevano toccato l’apice rossonero degli 86,5 milioni. C’era un tempo in cui il Milan era il leader in Italia nello sfruttamento commerciale e veniva preso ad esempio da tutti. All’inizio di questo decennio il club rossonero già fatturava 80 milioni dal segmento commerciale, il doppio di Inter e Juventus. Ma l’assenza dalla Champions per sei stagioni di fila è stata pagata a caro prezzo".

Gli introiti da sponsor tecnico sono passati dai 18 milioni del 2015-16 agli 11 del 2018-19: il divorzio da Adidas, dopo un lungo matrimonio, è stato dolorosissimo anche perché si è riflettuto sul merchandising. L’altra voce in profondo rosso è quella della vendita dei pacchetti promo-pubblicitari multi prodotto a partner commerciali, crollata dai 29 milioni del 2015-16 ai 12 del 2018-19, in particolare per il mancato rinnovo di diversi contratti scaduti nel giugno 2016. E nella scorsa stagione sono venuti a mancare pure i 4 milioni che assicurava Telecom come “league sponsor”. Finora ha resistito il main sponsor Emirates, che ha assicurato 14 milioni a stagione, però la partnership, avviata nel 2010 e rinnovata nel 2014, scade a giugno 2020".