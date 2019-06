Critiche a James, Scozzafava: "L'Inter del Triplete vinse con due scarti del Real e uno del Barcellona"

Nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno, la giornalista Monica Scozzafava parla così di chi critica le qualità di James: "E dunque un’incognita per la causa-Napoli. Lo scetticismo cresce quando vengono valutate le prestazioni del colombiano degli ultimi due anni. Al bar dello sport c’è chi non teme sberleffi e dice: «Vabbè, ha fatto solo un buon Mondiale», con riferimento a quello in Brasile del 2014. Il tutto si consuma in un’atmosfera surreale, come se non fosse chiara la differenza tra il mondo Real e il mondo Napoli. Come se il valore tecnico, quello oggettivo, del giocatore fosse cosa da poco. Vale la pena fare un esempio: l’Inter del triplete aveva in squadra un tale di nome Cambiasso, considerato «scarto» dei Blancos, preso anni prima da Moratti a parametro zero, l’olandese Sneijder che pure era un’ombra a Madrid e, ancora, un certo Eto’o per il quale furono fatte barricate quando la tifoseria nerazzurra fu costretta a barattarlo con Ibrahimovic".