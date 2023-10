Crollo preoccupante al Maradona e Garcia torna in discussione

Fonte: di Antonio Gaito

Passo indietro netto e preoccupante. Dopo le due vittorie in campionato, il Napoli crolla letteralmente in casa contro la Fiorentina, autentica bestia nera alla terza vittoria al Maradona in 633 giorni e segnando nuovamente tre reti come nel primo anno di Luciano Spalletti. Un ko che riporta il Napoli nelle incertezze di un paio di settimane fa, appesantisce la classifica col sorpasso proprio dell'ottima Fiorentina di Vincenzo Italiano e soprattutto rimette inevitabilmente Rudi Garcia in forte discussione.

Garcia parla di grinta e rimpalli

Non c'è stata una vera e propria autocritica da parte del tecnico del Napoli in conferenza: "Siamo stati in difficoltà nel costruire, ma anche poco lucidi per trovare molto di più Victor che era spesso uno contro uno. Ci voleva più aggressività, è mancata anche grinta e cazzimma. Abbiamo iniziato bene il secondo tempo, abbiamo sfiorato il secondo gol ma il loro portiere ha fatto una bella parata e poi abbiamo preso il secondo gol su un rimpallo che ci ha fatto male", le parole in conferenza, rimarcando più volte la questione aggressività: "Abbiamo perso troppi palloni, capita che un giorno stai meno bene ma devi compensare con più aggressività in tutti i reparti. Non possiamo fare solo quattro falli in una gara in casa".

Tre sconfitte quando il livello si alza

Dopo i ko con la Lazio ed il Real Madrid - anche se al termine di una buona prestazione - è arrivato quello con la Fiorentina. La sensazione di un Napoli in difficoltà appena il livello dell'avversario si alza è stata sottoposta anche anche a Rudi Garcia in conferenza stampa: "Vedremo, su questo solo il futuro ci darà delle risposte. Martedì non era giusto perdere, il pareggio sarebbe stato più giusto, quindi non bisogna essere così categorici. Dimostreremo nelle prossime partite che lei ha torto", la replica di Garcia che difficilmente verrà messo in discussione dal club, ma che nel prossimo ciclo di gare ravvicinate si giocherà tantissimo a partire dalla trasferta di Verona.