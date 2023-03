Crosetti: "Juve poteva sbriciolarsi come un grissino dopo Napoli e sentenza"

Per i bianconeri s'è trattato del quarto successo consecutivo in campionato.

