Curiosità Garcia: è tornato a Napoli... per la Cresima

Rudi Garcia è tornato a Napoli... per la Cresima. Come riporta Il Mattino, Rudi Garcia, ex allenatore del Napoli, è tornato nella città partenopea per celebrare il sacramento nella chiesa del Redentore al Corso Vittorio Emanuele: "Fin dal suo arrivo in città, Garcia ha iniziato a frequentare la parrocchia di Chiaia e il corso per la cresima, sacramento propedeutico al matrimonio del quale sarà protagonista con la compagna Francesca Brienza.

C’erano anche lei, la loro figlia appena nata e la sorella di Francesca Brienza che è stata la madrina di Garcia in occasione della cresima".