Curiosità sul Cholito: un libretto per studiare i difensori avversari

Sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola si sottolinea la grande professionalità dell'attaccante argentino

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Giovanni Simeone studia tutte le vie del gol per riportare gli azzurri al successo. Sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola si sottolinea la grande professionalità dell'attaccante argentino, che prima di ogni gara studia alla perfezione i suoi avverarsi: "A Verona non ci saranno, però, vendette da consumare, solo amici da salutare.

E il suo libretto degli appunti da consultare per ricordare caratteristiche e tattiche dei difensori avversari perché Giovanni è un perfezionista e quello che si vede in campo è sempre il frutto di un allenamento e una preparazioni scrupolosi della partita. Perché la “garra” e il cuore non si discutono ma Simeone è un grande professionista che studia ogni movimento per inseguire il gol. Di lui ci si può fidare, del resto ha sempre dimostrato in azzurro di saper cogliere l’attimo fuggente.