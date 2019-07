Da Benevento: "Esame Napoli, Inzaghi riabbraccia Ancelotti... Da avversario"

Alle 17.30 il Benevento sfida il Napoli sul campo di Dimaro Folgarida, sede del ritiro estivo della formazione partenopea. Il Sannio scrive in prima pagina del derby campano che si terrà in Trentino, titolando: "Il Benevento all'esame Napoli, Pippo Inzaghi riabbraccia Ancelotti". Riferimento ai tempi in cui l'ex attaccante segnava con la maglia del Milan e l'allenatore lo allenava a Milanello, alzando al cielo due Champions League tra il 2003 e il 2007. Oggi, invece, saranno avversari.