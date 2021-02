Da Bergamo: "Allarme esterni, Gasperini valuta cambio modulo col Napoli"

"Atalanta, allarme esterni contro il Napoli: l'idea è un'inedita difesa 4", titola il Corriere di Bergamo stamane in edicola. C’è ancora un allarme esterni per l’Atalanta in vista della sfida di domani contro il Napoli, che vale la finale di Coppa Italia. Hateboer, Maehle e Sutalo si sono allenati a parte. Potrebbe anche esserci un cambio di modulo contro Gattuso. Forse una difesa a quattro sarebbe più opportuna, anche se mai utilizzata. Sarebbe un buon modo sia per riutilizzare un difensore, sia per non essere costretti a giocare con De Roon in retroguardia, facendo scalare qualcuno sull’esterno. È una bella gatta da pelare per Gasperini, perché gli esterni offensivi sono per lui sempre interpreti chiave. La Coppa Italia è il titolo che Gasperini punta per questa stagione, sperando di riportare un trofeo dopo quasi 60 anni dal primo (era il 1963).