Da Bergamo - Atalanta si defila per Verdi: destinato al Torino dopo l'offerta super di Cairo

L’Atalanta sembra defilarsi dalla corsa a Simone Verdi. Queste le ultime indiscrezioni diffuse dal Corriere di Bergamo, che spiega come il club orobico si sia arreso dinanzi alla grande convinzione sul calciatore del Torino, pronto a mettere sul piatto 20 milioni più 5 di bonus per l’esterno classe ’92. Cifra che, spiega il quotidiano, l’Atalanta non pare disposta a spendere per l’ex Bologna, destinato dunque a vestire la maglia granata.