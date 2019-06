Da Bergamo - Il Napoli aspetterà luglio per un nuovo assalto a Duvàn, l'Atalanta spara il prezzo

L'edizione di oggi de Il Corriere di Bergamo racconta delle ultime in casa Atalanta, con il Napoli che sarebbe pronto ad un nuovo assalto per Duvàn: "L’altro spiffero arriva da Napoli, perché gli azzurri aspetteranno luglio per arrivare a Duvan Zapata, centravanti valutato oltre 50 milioni. Carlo Ancelotti lo ha chiesto per il suo attacco, perché intenzionato a tornare all’albero di Natale tanto caro nei suoi passati milanisti, trovando però una coperta corta avendo a disposizione il solo Milik come punta centrale. Per il colombiano sarebbe un ritorno — e troverebbe, con ogni probabilità, il connazionale James Rodriguez — dopo essere stato ceduto per 18 milioni solamente due stagioni or sono. Non sara un’operazione semplice, perché i partenopei avevano messo nel mirino anche Castagne e Ilicic, nelle scorse settimane, trovandosi però davanti a un muro. Richieste giudicate esose e che, certamente, non saranno differenti da quelle dell’Atalanta per il proprio centroboa. Servirà però un’offerta molto convincente, altrimenti rimarrà a Bergamo".