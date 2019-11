Da Bologna - Mihajlovic ritrova la difesa titolare: due dubbi di formazione verso Napoli

Le ultime sulla formazione che sta pensando Sinisa Mihajlovic per la sfida di Napoli arrivano dal Resto del Carlino. Ci sono ancora dei dubbi, tipo quello a centrocampo tra Dzemaili e Poli (ex azzurro leggermente favorito), ma anche qualche certezza: rientrerà la coppia di difesa titolare, Danilo-Bani, e ci sarà Medel in mediana. In attacco orsolini, Sansone e Palacio sicuri del posto, mentre Svanberg è in ballottaggio con lo stesso Dzemaili (e, nel caso, Poli in mediana).

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Krejci; Medel, Dzemaili; Orsolini, Sansone, Svanberg; Palacio