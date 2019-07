Da Bologna: "Pulgar si allontana dal Napoli, gli azzurri hanno virato su Elmas"

Niente Napoli per Erick Pulgar, o almeno così dicono gli indizi. Da Bologna riferiscono che il Napoli sembra sempre meno interessato al centrocampista e ha virato su Eljif Elmas. L’edizione odierna del Corriere di Bologna scrive: "Il Napoli infatti sembra aver virato sul macedone Eljif Elmas proponendo al Fenerbahce 15 milioni più bonus: un investimento che chiuderebbe le porte a Pulgar. Resta invece interessato il Siviglia pur avendo già prelevato Fernando dal Galatasaray: il ds spagnolo Monchi è infatti in contatto continuo con Felicevich, agente del centrocampista rossoblù. La novità delle ultime ore è però che la società iberica non pare intenzionata a versare i 15 milioni della clausola rescissoria ma invece preferirebbe provare ad intavolare una trattativa con il Bologna".