Da Buongiorno a Raspadori: le prime convocazioni di Spalletti per l'Italia

Luciano Spalletti è pronto a cominciare la sua nuova avventura da Commissario Tecnico dell'Italia. L'ex allenatore del Napoli oggi comunicherà la lista dei convocati in vista dei prossimi impegni di qualificazione ad Euro 2024 contro Macedonia del Nord e Ucraina. Gli azzurri saranno ospiti della prima nazionale il prossimo 9 settembre, giocando tre giorni più tardi a San Siro contro gli ucraini.

Come riferisce il Corriere dello Sport stamattina in edicola, Spalletti potrebbe chiamare per la prima volta in assoluto Baldanzi e Casale. Improbabile una convocazione per i vari Verratti, Acerbi, Bonucci, Toloi e Jorginho. In azzurro tornerà Mattia Zaccagni mentre l'ex tecnico del Napoli potrebbe anche scegliere Giacomo Raspadori come riferimento per l'attacco. In difesa invece è forte la quotazione di Alessandro Buongiorno del Torino.