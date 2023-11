Da Cavani a Icardi: tutti i bomber esplosi con Mazzarri

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Scorte di gol con Mazzarri in panchina. L’idea che convenga a tutti è dominante: con Mazzarri, Cavani ha segnato un’epoca azzurra e valanghe di gol; e poi ci sono state le firme di Cassano, Pazzini, Palacio, Icardi, Belotti, Bellucci, Amoruso. E Hamsik e Maggio: la presenza di un centrocampista e di un esterno destro difensivo nella top 10 dei cannonieri con Walter in campionato, vale da sé a spiegare quanto possa essere produttivo per un attaccante il suo calcio. E se vogliamo, Marek è il secondo per numeri di reti realizzate in Serie A tra i giocatori che hanno lavorato con Mazzarri (38 in 142 partite). Lo scrive il Corriere dello Sport.