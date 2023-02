Da Empoli a Empoli: dove il Napoli perse lo Scudetto stavolta ne guadagna un altro pezzettino

"Meglio l'uovo oggi, la gallina può aspettare". Così ieri Luciano Spalletti dopo il successo di Empoli. Il Corriere della Sera fa la parafrasi.

"Meglio l'uovo oggi, la gallina può aspettare". Così ieri Luciano Spalletti dopo il successo di Empoli. L'edizione odierna del Corriere della Sera fa la parafrasi: "Come dire che bisogna accontentarsi e pensare a una partita alla volta. Il Napoli lo fa e non sbaglia. Tenendo a bada l’euforia montante. A Empoli l’anno scorso ha perso lo scudetto. Stavolta, con una prova di grande maturità, ne ha messo un pezzettino in bacheca. A quattordici giornate dalla fine, con questo vantaggio abissale, è difficile immaginare che la regina possa cedere lo scettro".