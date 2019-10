Da Ferrara: "SPAL sotto pressione, ma servirebbe leggerezza per una corazzata come il Napoli"

Non se la passa bene la SPAL, che è chiamata a sprintare nella corsa verso la salvezza. Contro il Napoli di certo sarà dura e da Ferrara alzano la pressione. Così scrive La Nuova Ferrara: "Under pressure. Alle 15 odierne, il Mazza sarà teatro di ansia e tensioni. Calcistiche, of course. La Spal, invero, avrebbe bisogno di leggerezza per contrastare una corazzata come il Napoli che talvolta è svagata, ma che arriva dopo la brillantissima prova Champions".