Da Firenze: "Addio ad ADL, ora c'è Commisso: Gattuso e una scelta di carattere"

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) si parla di Rino Gattuso e del suo approdo sempre più prossimo alla Fiorentina: come spiega il quotidiano, il nome in prima fila per la panchina della prossima stagione è quello del mister calabrese, un tecnico che piace alla proprietà e che porterebbe a Firenze la sua grande carica dopo l’esperienza al Napoli che lo sta vedendo protagonista della cavalcata per un piazzamento in Champions.

CON DE LAURENTIIS - Gattuso domenica sarà a Firenze, al Franchi. Ma da avversario. Gattuso insomma potrebbe essere il nome giusto. Un ex campione del mondo, grintoso come pochi altri in campo e professionale sulla panchina da quando ha intrapreso questa carriera. Il rapporto coi giocatori è ottimo ma col presidente De Laurentiis è arrivato al capolinea da un pezzo. Questione di vedute, di prospettive, di caratteri che non si sono presi.

CON COMMISSO - Un po’ quel che invece stimolerebbe Commisso e i suoi, viste anche le origini calabresi di Gattuso e quell’animo passionale di uomo che mette tutto sé stesso e che si sta costruendo un percorso di assoluto rispetto.