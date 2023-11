Da Firenze: "Ci vuole la Fiorentina show di Napoli per battere il Milan"

La Fiorentina sogna in grande in vista della gara contro il Milan. Il Corriere dello Sport oggi in edicola scrive

: "Ci vuole una versione super di Fiorentina, chiaro. Come, ad esempio, è stata al Maradona di Napoli in un altro appuntamento molto simile: e quella vittoria, convincente e cercata, non a caso l'aveva già allora proiettata nella zona d'élite della classifica".