Da Firenze: "Col Napoli per blindare l'8° posto ed assicurarsi di nuovo l'Europa"

Il campionato sembra un passatempo in attesa della finale di Conference, ma in realtà la Fiorentina col Napoli vuole vincere per tanti motivi

© foto di www.imagephotoagency.it

Il campionato sembra un passatempo in attesa della finale di Conference il 29 maggio, ma in realtà col Napoli è una partita che la Fiorentina vuole vincere per tanti motivi, scrivono i colleghi di Firenzeviola.it, sito di riferimento dei tifosi viola, raccontando l'avvicinamento alla sfida di venerdì:

"Il motivo principale è una classifica che, con la vittoria sul Napoli, dà la certezza di un ottavo posto che intanto ti assicura un'altra stagione in Conference. La squadra di Calzona, toscano tra l'altro, e ct della Slovacchia, è sotto di due punti, con altri tre punti sarà impossibile per lei raggiungere la Fiorentina che avrà a disposizione 6 punti (con il recupero con l'Atalanta). La corsia preferenziale resta l'Europa League attraverso la vittoria della Conference, ma intanto assicurarsi una vetrina europea è importante per il futuro e vale comunque qualche milioncino nelle casse viola".

Non solo: "La partita rappresenta anche il congedo dal pubblico del Franchi, la cornice sarà di sicuro anche migliore della gara con il Monza (sui 24mila spettatori). Per molti giocatori, e per Vincenzo Italiano, sarà l'ultima in casa con la maglia viola, visto che poi le restanti tre gare si giocheranno a Cagliari, Atene e Bergamo, un applauso come congedo dopo una o più stagioni intense dal proprio pubblico non guasterà e servirà per chiudere l'avventura in bellezza. Castrovilli, Duncan, Arthur e molti altri saluteranno".