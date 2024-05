Da Firenze: "Italiano a Napoli durerebbe poco. Si teme l'assalto del Bologna"

Nel suo editoriale per Firenzeviola.it, sito di riferimento dei tifosi viola, il giornalista Luca Calamai ha parlato anche del futuro di Vincenzo Italiano

Nel suo editoriale per Firenzeviola.it, sito di riferimento dei tifosi viola, il giornalista Luca Calamai ha parlato anche del futuro di Vincenzo Italiano: "Continua intanto il valzer sul futuro di Italiano. Non credo al Torino, temo l’assalto del Bologna e penso che Vincenzo con De Laurentiis durerebbe meno di un gatto in tangenziale. Credo anche che ci sarebbero le condizioni per far venire qualche dubbio al tecnico sulla sua volontà di lasciare Firenze e il progetto Commisso.

Ma capisco che sia complicato vivere in una realtà dove molti, troppi, lo considerano il colpevole di ogni cosa che non funziona. Magari anche dell’uragano che si è abbattuto sul Franchi prima dell’inizio della partita. Si può vivere senza un centravanti e senza una campagna acquisti ambiziosa ma non contro i propri tifosi".