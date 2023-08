Da Firenze - Napoli interessato ad Amrabat, ma nessuna offerta concreta

Questo quanto si legge questa mattina sul Corriere Fiorentino





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Amrabat rischia di restare a Firenze: il centrocampista, che è stato accostato al Napoli, non ha ricevuto offerte significative per la dirigenza viola. Questo quanto si legge questa mattina sul Corriere Fiorentino

"Per il marocchino in ogni caso non sarebbero arrivate proposte concrete, né dall’estero con Manchester United e Atletico Madrid, né dall’Italia dove si erano registrati gli interessi di Juventus e Napoli, anche perché in termini economici nessuno si sarebbe avvicinato ai 30 milioni chiesti dalla Fiorentina. In uno scenario del genere anche la permanenza forzata diventerebbe un’ipotesi da prendere in considerazione, almeno per restituire al tecnico una pedina fondamentale del centrocampo e un’alternativa importante al gioco orchestrato dal neo acquisto Arthur".