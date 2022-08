Da Firenze - Niente Nico Gonzalez contro il Napoli: Italiano ha scelto il sostituto

Focus de Il Tirreno sulla probabile formazione che schiererà Vincenzo Italiano per Fiorentina-Napoli.

© foto di Giacomo Morini

Focus de Il Tirreno sulla probabile formazione che schiererà Vincenzo Italiano per Fiorentina-Napoli. Preso atto delle assenze di Duncan e Gonzalez, il tecnico dovrà impostare la squadra in base ai giocatori che avrà a disposizione. In quanto al reparto offensivo, proprio per il forfait dell’argentino, c’è la probabile partenza da titolare di Christian Kouame. L'ivoriano infatti, grazie alla fiducia dell’allenatore, potrebbe a sorpresa ripartire dall’inizio come con la Cremonese, cosa che secondo il quotidiano pare essere l’ipotesi più probabile. Rimane comunque viva l’opzione Ikoné.