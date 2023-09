Da Genova - Gilardino conferma il modulo, ma ha dubbi a centrocampo

Avanti con il modulo 4-3-2-1 per il Genoa, sottolinea stamani il Corriere dello Sport, con due trequartisti a supporto di Retegui

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Avanti con il modulo 4-3-2-1 per il Genoa, sottolinea stamani il Corriere dello Sport, con due trequartisti a supporto di Retegui. Alberto Gilardino prepara così il grifone alla sfida di sabato sera al Ferraris contro il Napoli campione d’Italia. Il tecnico ha qualche dubbio per il centrocampo, dove potrà optare per alcune soluzioni: sono in lizza per una maglia da titolare sia Thorsby che Badelj. I rossoblù avranno dalla loro parte i 30mila tifosi pronti a incitarli con la loro passione.