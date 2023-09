Da Genova - Gilardino già pensa al Lecce e non rischia Messias e Vogliacco

Contro il Napoli, Alberto Gilardino è orientato a confermare il modulo 4-3-2-1 e diversi giocatori

Contro il Napoli, Alberto Gilardino è orientato a confermare il modulo 4-3-2-1 e diversi giocatori. L’edizione genovese di Repubblica spiega che il tecnico del Genoa non rischierà Messias, in via di recupero da un infortunio muscolare, e Vogliacco, anche lui impegnato nella riabilitazione atletica. Questo perché venerdì prossimo il Grifone giocherà a Lecce una gara importante contro una diretta concorrente per la salvezza.