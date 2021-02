Da Genova, Il Secolo XIX: "Ballardini mangia piccole, il Genoa cerca il gran colpo col Napoli"

Il Secolo XIX analizza il momento del Genoa: "Ballardini mangia piccole. Ora il Napoli, il Genoa cerca il gran colpo", scrive il quotidiano genovese in edicola oggi. Il Genoa di Ballardini marcia con un ritmo da Europa. Impressionante l'en-plein negli scontri diretti: 4 vittorie su 4. Ma non è una novità perché anche in passato il Balla si era dimostrato letale con le dirette concorrenti per la salvezza. Anche contro le rivali più quotate sulla carta, a dire il vero, il Genoa del tecnico romagnolo se l'è cavata molto bene. Ora c'è una chance importante: al Ferraris arriva il Napoli e il Genoa attuale ha tutte le carte in regola per cercare il primo sgambetto a una big