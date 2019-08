Da Genova - La Sampdoria si defila per Verdi: accelerata per un altro esterno

Tre piste fredde e una calda. La Sampdoria è al lavoro per fornire l’esterno d’attacco tanto bramato da Di Francesco. Come riporta Il Secolo XIX, starebbero perdendo quota le ipotesi legate a Verdi, Rigoni e Ben Arfa. Al contrario c’è stata un’accelerazione per Kamano del Bordeaux che piace al club di Corte Lambruschini per la sua duttilità.