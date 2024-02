Da Genova - Mossa offensiva di Gilardino: schiera una mezzala a sorpresa

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Fra le squadre impegnate negli anticipi della venticinquesima giornata di Serie A c'è anche il Genoa, che oggi pomeriggio alle 15 scenderà in campo contro il Napoli al Maradona. Una gara importante per il Grifone, che ha raccolto un solo punto nelle ultime due uscite e vorrà fare bella figura in casa dei Campioni d'Italia. Come riporta anche il Secolo XIX, il tecnico rossoblu Alberto Gilardino vorrà giocarsi la sfida ad armi pari contro i partenopei puntando al miglior risultato possibile. Nessun cambio tattico per Gila, che si affiderà ad un 3-5-2 anche a Napoli.

Al Maradona, dove il grande assente sarà l'attaccante Victor Osimhen, bisognerà seguire con molta attenzione l'atteso duello fra Albert Gudmundsson e Khvicha Kvaratskhelia. Interessante anche la posizione del brasiliano Junior Messias, che dovrebbe partire come mezzala nel folto centrocampo rossoblu. L'idea è quella di utilizzare l'ex Milan come jolly, in modo da poter dare maggior supporto alla coppia d'attacco completata da Retegui. Il Genoa, che tornerà a Napoli un anno e mezzo dopo l'ultima volta, è pronto per una nuova battaglia.