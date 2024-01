Da Genova - Per Dragusin asta Bayern-Tottenham, Napoli sullo sfondo

Tedeschi saliti a 32 milioni per Dragusin, Tottenham a 24 più 6 di bonus, e in aggiunta il prestito di Spence.

"Genoa, Dragusin ai saluti: asta internazionale fra Bayern e Spurs" scrive oggi Il Secolo XIX in edicola. Tedeschi saliti a 32 milioni per Dragusin, Tottenham a 24 più 6 di bonus, e in aggiunta il prestito di Spence. Ok a entrambe dal Genoa, oggi decisiva la preferenza del difensore, pronto a salutare il club rossoblù dopo una grandissima prima parte di stagione. Il Napoli resta sullo sfondo.