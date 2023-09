Da Genova - Un solo dubbio per Gilardino: Vasquez in bilico, pronta alternativa

Ultimi dubbi di formazione per Gilardino in vista della partita di domani sera contro il Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultimi dubbi di formazione per Gilardino in vista della partita di domani sera contro il Napoli: "Sulla formazione ci sono ancora un paio di dubbi da risolvere, ma il tecnico genoano aspetta la rifinitura di oggi per capire soprattutto le condizioni del difensore messicano Vasquez, finalmente al rientro dopo gli impegni con la sua nazionale. Se sta bene e non ha accusato fatica dopo il blitz con il Messico, la maglia da titolare sarà ancora sua nella linea difensiva a quattro, altrimenti sono già pronte alcune alternative come lo spagnolo Aaron Martin. Mentre a centrocampo ha vinto il ballottaggio col norvegese Thorsby il regista Badelj, cuore ed esperienza al servizio del Genoa".