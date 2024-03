Da Italiano a Farioli: i quattro tecnici seguiti dal Napoli per l'estate

Francesco Calzona in bilico, De Laurentiis già pianifica il futuro e pensa al nuovo allenatore

Francesco Calzona in bilico, De Laurentiis già pianifica il futuro e pensa al nuovo allenatore. Oltre alla suggestione Pecchia, come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sul taccuino del presidente c’è sempre Vincenzo Italiano della Fiorentina, a cui avrebbe voluto affidare la panchina un anno fa, per il post Spalletti.

Chissà che il matrimonio non possa andare in porto con qualche mese di ritardo. Resiste anche la pista Raffaele Palladino, che sembra aver chiuso il suo ciclo al Monza, così come la candidatura di Francesco Farioli del Nizza.