Da Kane a Di Lorenzo: bocciati o riserve in C, quanto è stata dura la strada per Wembley

Sul Corriere della Sera è possibile leggere un articolo nel quale si racconta alcuni retroscena delle carriere di alcuni calciatori che domani saranno in campo per la finale degli Europei.

Da Kane a Di Lorenzo: sono tante le storie di chi ha fatto fatica a sfondare. L'inglese fu bocciato senza appello dall’Arsenal da bambino per qualche chilo di troppo e una scarsa attitudine atletica. Lorenzo Insigne oggi scarta gli avversari, ma tante volte è stato scartato nei provini al Nord, dall’Inter al Torino "perché ero troppo basso".

Giovanni Di Lorenzo è retrocesso dalla C con il Cuneo e poi dalla B con la Reggina. Jorginho fu mandato dal Verona in prestito in C2 alla Sambonifacese. Declan Rice fu lasciato per strada dal Chelsea "perché ero troppo piccolo". Belotti era in tribuna all’AlbinoLeffe, Bonucci in B: 1 su 10 mila ce la fa, ma la gavetta aiuta.