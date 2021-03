Da Koulibaly e Fabian fino a Bakayoko: i nomi dei probabili addii a fine stagione

David Ospina, Kalidou Koulibaly, Nikola Maksimovic, Elseid Hysaj, Fabian Ruiz e Tiemoué Bakayoko. Sei volti che il Napoli dalla prossima stagione potrebbe non vedere più, stando a quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, secondo cui Aurelio De Laurentiis procederà al taglio del monte ingaggi e sacrificherà anche qualche big. C'è poi chi è in scadenza e non rinnoverà e chi, invece, è in prestito e non sarà riscattato. La cosa certa è che in estate è possibile che in casa Napoli ci sia una vera rivoluzione dell'organico.