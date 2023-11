Da Kvara a Lobotka: cosa dovrà fare Mazzarri per il bene del Napoli

Risollevare le sorti del Napoli come squadra e dunque come singoli

Risollevare le sorti del Napoli come squadra e dunque come singoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha svelato i compiti di Mazzarri: Le prime missioni: "Rigenerare e restituire i poteri magici all’illusionista Kvara, demoralizzato dal calcio e dalle scelte di Garcia (l’ultima panchina con l’Empoli è il simbolo); restituire a Lobotka le chiavi della squadra, dopo cinque mesi sciupati a fare un po’ il mediano e un po’ lo schermo. E ancora: Elmas e il Cholito sono armi da affilare esattamente come aveva fatto Spalletti; e poi ci sarà la gestione di Jack".