Da Milano: "Ibrahimovic sta depotenziando Pioli come ADL con Garcia"

In un fondo su La Gazzetta dello Sport, il giornalista Sebastiano Vernazza ha parlato del momento critico del Milan

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In un fondo su La Gazzetta dello Sport, il giornalista Sebastiano Vernazza ha parlato del momento critico del Milan: "Il gruppo forse non ha più una fiducia piena in Pioli. I giocatori sono muniti di antenne potenti, basta niente perché le loro percezioni cambino. L’ombra di Ibrahimovic, agitata qua e là, tra Milanello e Casa Milan, ha alzato una nebbia malsana, depotenziato il tecnico e il suo staff. Un po’ quello che è successo a Napoli con il commissariamento di Rudi Garcia da parte di Aurelio De Laurentiis".