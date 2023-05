Da Monza ci credono: "Napoli sazio! Ad agosto ci stavamo ambientando, ora è tutto diverso"

"Era fine agosto, il Monza si stava ambientando alla A e aveva un altro allenatore. Ora tutto è diverso e può esserlo anche il risultato dello Stadium"

"Un Monza pieno di motivazioni per la caccia all'ottavo posto, un Napoli con la pancia piena per uno scudetto già vinto". Ecco perché - secondo i colleghi di Tuttomonza - la squadra di Palladino ha tutto per vendicare il 4 a 0 dell'andata: "Era fine agosto, il Monza si stava ambientando alla A e aveva un altro allenatore. Ora tutto è diverso e può esserlo anche il risultato dello Stadium".