Da Monza contro l'arbitraggio col Torino: Aureliano bocciato da tutti ma la Gazzetta di Cairo lo elogia

Ha fatto discutere tantissimo la direzione di gara dell'arbitro Aureliano in Torino-Monza finita con una contestatissima vittoria per 1-0 su rigore e la protesta di Galliani a fine partita. I colleghi di Tuttomonza.it allora hanno proposto una rassegna stampa relativa alla sua prestazione in campo.

Bocciato assolutamente da "Il Giorno" con un pesante voto 4. L'insufficienza per l'arbitro anche da parte de "La Stampa" (5,5), "Il Messaggero" (5), "Repubblica" (5) e "Corriere dello Sport" (4,5). Quest'ultimo commenta così: "Ricci è il primo a spingere Pessina, così prendere il tempo all'avversario che - trattenendolo a sua volta - sembra commettere solo fallo. Rigorino, ino, ino, ino. Insufficiente Aureliano, bene solo quando la gara è rimasta sui suoi ritmi".

"La Gazzetta dello Sport" invece lo ha promosso con un 6,5: "La gara si accende nella ripresa e la dirige con coerenza e autorevolezza. Giudica bene sul rigore per il Toro e su quello reclamato dal Monza". Anche per il quotidiano torinese "Tuttosport" direzione positiva da 6,5.