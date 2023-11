Da "Non conosco il passato" a "Capolavoro Spalletti", la differenza tra Garcia e Mazzarri

Walter Mazzarri in conferenza aveva la testa già in viaggio verso Bergamo, dove sarà chiamato a sfatare subito la tendenza a soccombere con le big

Walter Mazzarri in conferenza aveva la testa già in viaggio verso Bergamo, dove sarà chiamato a sfatare subito la tendenza a soccombere al cospetto delle big, scrive il Corriere del Mezzogiorno sottolineando che "finora quando il livello si è alzato, il Napoli ha percepito la differenza tra il dominio del glorioso passato recente e l’arrancare di una squadra che è a meno 10 dalla capolista". Non manca anche un raffronto tra Garcia ed il nuovo tecnico nel rapporto col passato:

"La differenza è nel confronto tra «non conosco il passato» o la presentazione a Capodimonte senza mai menzionare Spalletti mentre sventolavano ancora le bandiere e l’umiltà di voler ripartire dalle conoscenze che hanno reso il Napoli uno spettacolo. Quando parla di quel Napoli, a Mazzarri luccicano gli occhi e con le parole apre il cuore: «Quello fatto con Spalletti è stato un capolavoro, mi emozionava a vederlo. È stato bello per tutti gli italiani, un bellissimo calcio, espresso con grande organizzazione, un piacere. Quando vedi una squadra così, dopo 23 anni in panchina, speri di allenarla".