Da Osimhen a Spalletti: tanto Napoli nelle nomination dei Globe Soccer Awards di Dubai

Tanto Napoli nelle nomination dei Globe Soccer Awards di Dubai. La votazione popolare (27 milioni di preferenze) dà spazio al top del calcio: cerimonia il 19 gennaio. I 9 rappresentanti del calcio italiano: Osimhen (Best Men’s Player), Inter e Napoli (Best Men’s Club), Roma (Best Women’s Club), Ancelotti, Inzaghi e Spalletti (Best Coach), De Laurentiis (Best President), Giuntoli (Best Sporting Director). Lo scrive La Gazzetta dello Sport.