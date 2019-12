Da Parma: "Roviniamo l'esordio a Gattuso! Sceneggiata napoletana, gli ex azzurri sono pronti..."

A Parma vogliono rovinare l'esordio di Gattuso e approfittare del momento di confusione in casa Napoli. Di seguito uno stralcio dell'editoriale dei colleghi di Parmalive.com, sito di riferimento dei tifosi gialloblù: "Per i partenopei, avere gli stessi punti dei crociati, con tutto il rispetto di quest'ultimi, è un mezzo fallimento. Certificato da una situazione da sceneggiata napoletana, con una squadra ammutinata, liti interne ma ben conosciute all'esterno e un allenatore esonerato subito dopo aver conquistato la qualificazione agli ottavi di Champions League. E così i gialloblù, questo sabato, avranno un'occasione d'oro.

Al "San Paolo", di fronte a un Napoli in ambasce, i crociati dovranno rovinare l'esordio in azzurro a mister Gattuso appena insediatosi. Con gli uomini di D'Aversa che hanno tutte le carte in regola per farlo: i gialloblù hanno già fermato la capolista Inter e la Roma, hanno messo in difficoltà Juventus e Milan e hanno mostrato una grande costanza lungo tutto l'arco della stagione. Senza contare gli ex come Sepe, Grassi e Inglese, adesso davvero ex, che potrebbero cercare soddisfazione contro la squadra che li ha venduti",