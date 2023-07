Da Pobega a Provedel che è in Champions: tutte le scelte felici di Meluso

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno presenta Mauro Meluso, il nuovo ds del Napoli

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno presenta Mauro Meluso, il nuovo ds del Napoli: "Il Lecce sotto la sua guida fece il doppio salto di categoria dalla serie C alla A; allo Spezia ha conquistato la prima storica salvezza del club ligure nel 2021 in serie A con una traccia del suo lavoro sul mercato. Portò a casa vari giocatori interessanti: Ismajli, Leo Sena, Estevez, Pobega, Chabot, Verde, Agudelo e Provedel. Alcune sue intuizioni allo Spezia hanno potenziato il proprio valore: Pobega è al Milan, Agudelo è stato ceduto all’Al Nasr, Provedel difenderà la porta della Lazio anche in Champions League".