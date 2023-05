Da Quagliarella a Zuniga: tutti gli affari conclusi tra ADL e Pozzo

Udinese-Napoli, in campo stasera, è stato un viavai di affari, in un senso e nell’altro, una simpatia reciproca tra i due presidenti divenuta amicizia

TuttoNapoli.net

© foto di Alberto Fornasari

Udinese-Napoli, in campo stasera, è stato un viavai di affari, in un senso e nell’altro, una simpatia reciproca tra i due presidenti divenuta amicizia, un flusso di danaro che spesso da Castel Volturno è stato indirizzato in Friuli per acquistare i Quagliarella e gli Inler, gli Allan e gli Zielinski e i Meret, e che talvolta ha fatto il percorso inverso, con le trattative per Sosa e per Denis, per Zuniga. Lo ricorda il Corriere dello Sport.